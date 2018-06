‘Publiek van MORE wil niet gechoqueerd worden’

Reclamebe­las­ting voor 'meer sfeer en beleving' in Lochem

7:00 De onlangs ingevoerde reclamebelasting moet aangewend worden om meer sfeer en beleving in het Lochemse centrum te krijgen. Vooral in de wintermaanden zal de aankleding van de stad verbeterd moeten worden door middel van verlichting in de stad. Dit zegt Jaap Matthijssen, voorzitter van de Lochemse Ondernemersvereniging (LOV).