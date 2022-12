DEN HAAG/HAARLO - Na jaren procederen trekken de tegenstanders aan het kortste eind: de 5G-mast aan de Dennenweg in Haarlo is (waarschijnlijk) niet schadelijk voor omwonenden. De vergunning is definitief.

Drie bezwaarmakers die zich met hand en tand verzetten tegen de bouw van een bijna 40 meter hoge 5G-telecommast van KPN in Haarlo hebben hun strijd verloren. Omwonenden lopen geen gezondheidsrisico door elektromagnetische straling. Dat is althans niet aannemelijk, schrijft de Raad van State in twee uitspraken.

Vier jaar procederen

De eindvonnissen van de hoogste bestuursrechter betekenen dat de door de gemeente Berkelland aan KPN verleende vergunning onherroepelijk is. Er is vier jaar over geprocedeerd door het Geldersch Landschap, Gelderse Natuur en Milieufederatie en omwonenden. Omwonenden vreesden voor hun gezondheid.

De rechtszaak ging voor een belangrijk deel over de blootstellingslimieten voor elektromagnetische straling. De waarden daarvan, en de grenzen van wat nog gezond is, zijn internationaal vastgesteld door een instelling die ICNIRP heet. Eén van de cijfers van de gemeente is dat op een afstand van 328 meter van de mast de veldsterkte minder bedraagt dan 1 volt per meter. Dat is nog onder de blootstellingslimiet die de ICNIRP vaststelde.

Slaapstoornissen, afasie

Omdat de woningen van de tegenstanders op grotere afstand van de mast liggen trekt de Raad van State de conclusie dat de omwonenden vermoedelijk geen gezondheidsrisico’s lopen. Maar een van de omwonenden zegt extra gevoelig te zijn voor stralingseffecten. Zij klaagt over slaapstoornissen, duizeligheid en heeft afasie-achtige klachten. Probleem is dat stralingsziekten niet worden erkend.

Geldersch Landschap en Gelderse Natuur en Milieufederatie hadden landschapsbezwaren tegen de mast. Ook die zijn door de Raad van State afgewezen. Volgens de natuurgroeperingen is er te weinig rekening gehouden met het landgoed ’t Wolink. In september werd een tweede zitting gehouden in Den Haag. Toen ging het over de funderingspalen. Die bleken 21 meter lang, terwijl de Dennenweg in een grondwaterbeschermingsgebied ligt waar kleilagen niet doorboord mogen worden. Daarvoor is toestemming nodig van de provincie. De gemeente bleek die niet te hebben aangevraagd. De omwonenden vrezen voor vervuiling van hun drinkwater en vinden dat de gemeente onaanvaardbare risico’s nam. De Raad van State kan daarover geen oordeel vellen.