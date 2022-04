Rally vanuit Ruurlo om de tijdwaarneming van de vernieuwde glijbaan te kunnen betalen

Club4o is een groep ondernemende mensen die hun netwerk en kennis inzetten voor maatschappelijke projecten. De vier O’s staan voor ontmoeten, ontwikkelen, ondernemen en organiseren. Na een succesvolle eerste editie in 2019, met als goed doel Speelweek Neede, is nu de tweede editie.

De grootste attractie op het zwem- en recreatiepark ‘De Meene’ in Ruurlo is de dubbele wedstrijdglijbaan mét tijdwaarneming. Deze glijbaan is met zijn 16 meter hoogte en 60 meter lengte, ‘uniek in zijn soort’ en bekend in de wijde regio. De glijbaan is in 2020 volledig gerenoveerd, waarbij het houtwerk is vervangen en de kunststof banen opnieuw zijn behandeld. Een belangrijk onderdeel van de glijbaan, namelijk de tijdwaarneming, dient nog wél vervangen te worden.