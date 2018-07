Reclameboer uit Neede is gemeente te slim af

Het was anderhalve maand geleden een opmerkelijk gezicht. Op een schuur langs de nieuwe N18 hing een groot geel spandoek met de tekst 'Hier uw reclame?' en daaronder een telefoonnummer, behorend bij Stefan Emsbroek uit Neede. De boer liet voor de komst van de nieuwe N18 een schuur bouwen, vlak langs waar de weg zou komen; voor de bedrijfsvoering, als geluidsbuffer en als melkkoe. Want de zijkant kon hij mooi als advertentieruimte verkopen, had hij bedacht.

Op de zijkant van een schuur mag geen reclame...

In een mum van tijd was alle ruimte verhuurd, snel volgde het eerste spandoek, van het Eibergse Hof van Eckberge. Maar bijna net zo snel stond de gemeente Berkelland op de stoep, om Emsbroek te vertellen dat dit volgens het reclamebesluit niet mag. Het doek werd verwijderd, en een aantal weken was het kaal, tot afgelopen week. Dezelfde reclame is nu weer te zien, alleen niet op de schuurwand, maar op een trailer op het erf van Emsbroek.

„Mooi, of niet!?”, reageert de boer. „De gemeente wilde het aan de muur absoluut niet hebben. Ik heb met de burgemeester gesproken maar dat haalde niets uit. Maar ik laat me niet voor een gat vangen.”

Over de trailer die er nu staat, zegt hij: „Ik mag daar toch een trailer neerzetten? Als er toevallig wat op staat, tsja, daar kan ik ook niets aan doen. Er rijden zoveel vrachtwagens rond met reclame. Die haal je toch ook niet allemaal van de weg?”

Wat mag wel en wat mag niet?

De regels over reclame verschillen per gemeente, in Berkelland zijn ze opgenomen in het zogeheten reclamebesluit. Er staat onder meer in dat reclame een directe relatie moet hebben met het bedrijf, het product, de dienst die wordt geleverd of het beroep dat ter plaatse wordt uitgevoerd. Tijdelijke reclame mag maximaal drie keer per jaar gedurende vijf opeenvolgende dagen op eigen terrein, mits de constructie niet groter is dan twee meter hoog en drie meter breed. Ook mogen reclames niet aanstootgevend zijn of een gevaar voor het verkeer opleveren en moeten ze in de omgeving passen.

En reclame op een trailer, op eigen erf? Dat mag gewoon, zegt Stijn Terlingen van de gemeente Berkelland. „Omdat het rollend materieel is. De vraag is alleen; hoe permanent is die trailer? Zo lang die er weggereden kan worden, staat het hem vrij om daar reclame op te plaatsen. Maar als er een permanente situatie ontstaat, bijvoorbeeld als de wielen er onderuit gaan, dan moet de gemeente weer een goed gesprek voeren met meneer.” Terlingen verwacht dat als de trailer er na een jaar nog staat, de gemeente wel even gaat kijken naar de situatie.

... maar op een verrijdbare trailer mag het wel.