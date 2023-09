Rekkenaren investeren in behoud van dorpscafé: de buit is bijna binnen

Een geringde poot met flinke klauw én wat veren: is dit een mysterieu­ze ‘moordzaak’ in de natuur?

Een eenzame poot en wat veren. Meer is er niet over van een in Winterswijk gevonden roofvogel. ,,Wat er aan die poot zat, is heel bijzonder”, zegt wijkagent Willem Saris. ,,Die is namelijk geringd. De kans dat je de Staatsloterij wint is groter dan dat je zo’n ring tegenkomt.”