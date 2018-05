Ruiter raakt zwaargewond na val van paard in Borculo

Teruglezen: Duizenden supporters huldigen De Graafschap na promotie

21 mei Het is De Graafschap gelukt. Doordat de Superboeren zondag in eigen huis met 2-1 wonnen van Almere City, keren zij terug naar de eredivisie. De selectie van De Graafschap wordt maandagmiddag vanaf 15.00 uur gehuldigd bij stadion De Vijverberg in Doetinchem vanwege de knappe prestatie. Duizenden uitzinnige supporters worden verwacht. Volg de festiviteiten hier live.