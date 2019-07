Rups slaat toe aan Eikenlaan in Borculo: ‘Vervelend, niet meer dan dat’

Cupido moeten zorgen voor reuring op Reurpop

14 juni Op Reurpop in Ruurlo kunnen vrijgezellen elkaar weer recht in de ogen aankijken en daadwerkelijk met elkaar praten als eerste stap naar de liefde. Verschuilen achter een datingsapp is niet mogelijk. Het festival heeft de landelijke primeur met een heuse date keet. ,,Heb je de liefde niet in je eigen dorp gevonden dan moet je toch in andere dorpen zijn, daar is dit erg leuk voor.’’