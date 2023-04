Ruurlo heeft nu ook Stolpersteine: ‘Een naam is pas vergeten als die niet meer genoemd wordt’

Arriva hoopt harten Twentena­ren te veroveren, ook zonder het witte ros op de rode bus

Er is Arriva, de aankomende regionale vervoerder in Twente, veel aan gelegen de harten van de Twentenaren te veroveren. Van de bussen verdwijnt op 10 december weliswaar het Twentse ros, maar het bedrijf belooft tal van verbeteringen in zowel de bus- als treinverbindingen en het contact met de reizigers.