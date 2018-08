Ruurlo is een uitdaging voor fietsers, Fietsersbond wil aanpak knelpunten

Openlucht­ba­den in regio beleven topseizoen

9 augustus Feest in zwembad de Meene in Ruurlo. Daar is Hein Scholten in het zonnetje gezet, omdat hij de 60.000ste bezoeker van dit seizoen is. De vorige keer dat dit gebeurde, was meer dan dertig jaar geleden. Andere baden in deze regio beleven ook een topzomer.