Ruurlo vist een forel-maal bij elkaar in...het zwembad

Burgemeester Berkelland in race voor titel 'groenste politicus'

4 februari Burgemeester Joost van Oostrum van de gemeente Berkelland is in de race voor de titel van Groenste politicus van 2017. Dat is een uitverkiezing van Natuurmonumenten. De VVD’er, afgestudeerd bioloog, is een van de zes kandidaten die zijn overgebleven.