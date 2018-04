Schapen doodgebeten in Ruurlo

Fontein in Ruurlo gaat weer water spuiten

5 april Het gaat weer bruisen op het Kerkplein in Ruurlo, want de fontein wordt weer aangezet. 'Chef waterfontein' Geert van Tuil verwacht dat de fontein op korte termijn weer in werking wordt gesteld. ,,We hebben een nieuwe waterpomp aangeschaft. Die wordt binnenkort geplaatst en aangesloten.''