Simone uit Borculo strijdt mee om plek op Miljoenenjacht-koffermeisjetrap

Mijlpaal voor museum MORE Ruurlo: de 50.000ste bezoeker

31 augustus Kasteelmuseum MORE in Ruurlo heeft sinds de opening twee maanden geleden al 50.000 bezoekers ontvangen. Bij de opening van het Ruurlose museum was de verwachting nog dat er zo’n 25.000 tot 30.000 bezoekers per jaar zouden komen.