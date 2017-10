Simone Vaags (19) flyerde in de race om plek als koffermeisje in Miljoenenjacht

Simone Vaags, waar kennen we die van?

Van de finale van de Miss Beauty Gelderland verkiezing van dit jaar. Simone werd tweede bij de finale in Nunspeet. Ze hield er een uitnodiging om avondjurken te showen op een beurs in Engeland aan over.



Is ze professioneel model, Simone?

Nee, ze noemt zichzelf ‘beginnend’. ,,Het is moeilijk om bij serieuze modellenbureaus binnen te komen. Ik heb het al wel geprobeerd, maar het is nog niet echt gelukt. Als het lukt om Koffermeisje te worden bij Miljoenenjacht, gaat dat zeker helpen. Daarom doe ik mijn best om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Ik heb zojuist nog flyers rondgebracht in Borculo om de mensen op de verkiezing te wijzen en te vragen op mij te stemmen.”



Maar er zijn toch al heel veel koffermeisjes?

,,Dat klopt, er zijn er 26. Maar ze hebben dus één nieuwe nodig, die koffer nummer 10 gaat dragen, en dat hoop ik te worden. Het komt nu op het verzamelen van genoeg stemmen aan. Daarom heb ik in Borculo flyers over de verkiezing rondgebracht. De andere kandidates heb ik ontmoet op een castingdag. Ook zij zullen denk ik hun best doen om zoveel mogelijk stemmen te trekken.”