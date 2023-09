Slachtoffer dodelijke aanrijding in Beltrum is 88-jarige vrouw uit Groenlo

Slecht onderwijs, pestgedrag en docenten en leerlingen die vertrekken: is dat het lot van kleine dorpsscho­len?

Een gebrek aan visie bij het schoolbestuur, personeel dat gaat lopen, ondermaatse schoolprestaties, pesten, een onveilige schoolomgeving en ouders die hun kinderen daarom van school halen. Daaraan is volgens Hanneke Meijer de B. Tormijnschool in Noordijk ten onder gegaan. Is dat het lot wat ook andere kleine scholen wacht?