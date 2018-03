Pauselijke onderscheiding voor Ruurlose Margriet te Morsche

17 maart Margriet te Morsche uit Ruurlo werd blij verrast tijdens de zaterdagavondviering in de O.L.V. Tenhemelopnemingkerk in Borculo. Te Morsche ontving van pastoor Harry Scheve een pauselijke onderscheiding: de Pro Ecclesia et Pontifice. Die kreeg zij vanwege haar vele vrijwilligerswerk in de Borculose katholieke geloofsgemeenschap.