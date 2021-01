Sporthalgebruikers Ruurlo trappen op rem voor nieuwe locatie: ‘nieuwe hal noodzakelijk, maar dit gaat te snel’

Brenda (33) uit Borculo krijgt volle laag van geïrriteer­de Anouk in The Voice: ‘Was wel pittig’

4 december De auditie van Brenda van Aarsen (33) uit Borculo vanavond in The Voice of Holland is er eentje waar nog lang over nagepraat zal worden. Niet alleen draaiden twee coaches al na de eerste noot, vooral het felle commentaar van coach Anouk levert veel reacties op. Brenda krijgt de volle laag, maar blijft er nuchter onder. ,,Het is een kwestie van smaak”, laat ze weten aan de Stentor.