Sporthalsoap Ruurlo krijgt vierde variant: hal op sportpark 't Rikkelder van lokale voetbalclub

Gebruikers voelen zich gepasseerd in locatiekeu­ze nieuwe sporthal Ruurlo: ‘We hebben meer tijd nodig’

23 december De locatiekeuze voor een nieuwe sporthal in Ruurlo is de gebruikers van de hal in het verkeerde keelgat geschoten. De gemeente Berkelland wil een hal van 8 miljoen euro neerzetten naast het buitenzwembad De Meene. De gebruikers, verenigd in de kerngroep binnensportaccommodaties, zeggen dat er meer onderzoek moet worden gedaan voordat uit drie mogelijke plekken de definitieve locatie wordt gekozen.