Stacaravan door brand verwoest in Ruurlo

Geen geblus voor kinderen op brandweer­mid­dag Ruurlo

29 juli Het is voor menige jongen of meisje de ultieme kinderdroom: als een ‘echte brandweerman/vrouw’ mogen spelen. Daar biedt het vrijwilligerskorps van de Ruurlose brandweer in de vakantieperiode kinderen jaarlijks tweemaal de gelegenheid voor tijdens de Brandweermiddagen. Dit jaar blijft het bluswerk door de droogte achterwege.