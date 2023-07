Windmolens Usselo vallen binnen ‘clusterge­bied’ van provincie: raakt gemeente de grip toch kwijt?

De provincie Overijssel heeft vier gebieden aangewezen waar negentig windmolens moeten komen. In die gebieden neemt de provincie ook het roer over. De drie windmolens die mogelijk bij Usselo zouden komen, vallen in dat gebied. Betekent dat dat de gemeente Enschede nu de regie kwijt is?