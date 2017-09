Streep door woningen in Ruurlo

Volgens de gemeente Berkelland is bijstelling van de plannen nodig omdat het inwoneraantal afneemt. Dat komt omdat er minder kinderen worden geboren dan dat er mensen overlijden en doordat er meer mensen vertrekken dan dat er in Berkelland komen wonen. De krimp zet de komende decennia door, zo is de verwachting.

Een en ander is overigens nog niet in beton gegoten. De gemeente kan niet met één pennenstreek bestaande projecten naar de prullenbak verwijzen. Bestaande rechten gelden nog een jaar. Overigens wordt ook elders in Berkelland gesnoeid. Er zijn in de hele gemeente nog plannen voor 755 woningen. Daarvan kunnen er tot 2025 nog maximaal 192 worden gebouwd. Een deel daarvan is al in aanbouw.