Syrische Needenaar Mohannad start inzamelingsactie: ‘Vooral warme kinderkleding nodig’

Bij Frankie’s Bistro in Neede vieren kinderen Valentijn: ‘En óf ze op de basis­school al verliefd kunnen zijn’

Desley heeft Roos uitgenodigd en haar bedolven onder valentijnsverrassingen. „Een roos, parfum en cakehartjes”, somt het meisje op. Ze zitten allebei in groep 3 van OBS Noord in Borculo en ze kennen elkaar al hartstikke lang. „Maar het is de eerste keer dat we samen uit gaan eten”, zegt Desley. Ze hebben de soep op en zijn in afwachting van het hoofdmenu. „Frietjes met een frikadellenhart en mayo”, zegt Roos.