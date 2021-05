Turnvereniging RGV uit Ruurlo kijkt reikhalzend uit naar versoepelingen: ‘Andere sporters mogen blij zijn dat ze volledig kunnen sporten, dat kunnen wij niet’

Manon (30) begint Scandinavi­sche camping in de Achterhoek: ‘Winterkam­pe­ren in een tipi, lekker toch?’

17 februari Manon Hollink is gek op Scandinavië. De 30-jarige Borculose heeft een reisbureau en ging geregeld mee op de door haarzelf georganiseerde trips naar Zweden, Finland of Noorwegen. Maar toen kwam corona en stortte de reismarkt in. Wat nu, dacht Manon. Het antwoord: een camping in Scandinavische stijl beginnen in de Achterhoek. De plek: buurtschap Nettelhorst, bij Lochem.