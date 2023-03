Tv-kok Nadia Zerouali verlaat Almere en keert terug naar Winterswijk: ‘Heerlijk, hier voel ik me echt thuis’

Religie staat voor mij gelijk aan masturbe­ren

Dat is me nou ook wat. Meneertje Manuel is niet langer welkom! In een praatprogramma! Op de Iraanse Staatstelevisie! Dat is toch BELACHELIJK!! Volstrekt! En waarom ben ik niet langer welkom? Ik zou iets gezegd hebben! Ik! Meneertje Manuel! Iets gezegd?! Ja hallooooo!!!! Natuurlijk heb ik iets gezegd! We hebben het hier over een PRAATprogramma! Dat is zo min of meer het FORMAT!