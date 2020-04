Twee Ruurloërs en duo uit Borculo vieren feest na telefoontje burgemeester: een lintje!

Burgemeester Van Oostrum had naar eigen zeggen ‘een bijzonder leuk telefonisch contact’ met de gelukkigen die nu een Koninklijke onderscheiding rijker zijn. Tot zijn spijt kon de uitreiking vanwege de coronacrisis niet op een passende manier plaatsvinden. De onderscheidingen worden later dit jaar op een nader te bepalen datum op feestelijke wijze uitgereikt.

Hieronder de Berkellanders die vandaag werden verrast met een Koninklijke onderscheiding:

Derkje Hogevonder-ten Brinke (71 jaar, Ruurlo)

Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Reden: Derkje Hogevonder is sinds 1986 op allerlei fronten actief. Bij de FNV-afdelingen Ruurlo en Groenlo is zij nog steeds vrijwilliger belastingaangiftes. Ook maakte zij zich verdienstelijk als penningmeester van de Vrouwenbond FNV afdeling Ruurlo. Daarnaast zet ze zich nog steeds in voor Tafeltje-dek-je in Ruurlo als secretaris en coördinator en helpt zij - vooral oudere - mensen bij hun belastingaangiftes.

Gerrit Hasselo (76 jaar, Borculo)

Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Reden: Gerrit Hasselo is vanaf 1982 eigenlijk niet weg te denken uit de Borculose samenleving. Hij is bij IJsclub Borculo sinds 1986 actief als vrijwilliger en bestuurslid. Daarnaast zette hij zich gedurende lange periodes in voor basisschool Willem de Zwijger als lid van de ouderraad, Pax Kinderhulp als chauffeur voor Poolse kinderen en Protestantse Gemeente De Wijngaard als vrijwilliger en koster. Ook was hij actief voor collecte Hersenstichting en hielp hij als vrijwilliger Stichting Nationale Feest- en Herdenkingsdagen en Museum de Lebbenbrugge.

Diny Hasselo-Hesselink (74 jaar, Borculo)

Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Reden: Diny Hasselo helpt al sinds 1976 belangeloos mensen. Ze was geruime tijd vrijwilliger bij het Rode Kruis afdeling Berkelland, Pax Kinderhulp Borculo en Stichting Nationale Feest- en Herdenkingsdagen en bestuurslid bij Vrouwen van Borculo. Ze is nog steeds actief voor Protestantse Gemeente De Wijngaard, Museum de Lebbenbrugge, Careaz JW Andriessen, Basisschool Noord en de Zonnebloem afdeling Borculo.

Jan Vreman (75 jaar, Ruurlo)