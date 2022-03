Twee tieners aangehouden na bekladdingen met hakenkruis in Ruurlo: ‘Geen rechts-extremisme’

Na 37 jaar bij de brandweer zwaait Gerben Lusink uit Ruurlo af: ‘Het is mooi geweest’

Het is even wennen nu Gerben Lusink (65) op maandagavond thuis op de bank kan zitten. Na 37 jaar hoeft hij niet meer naar de brandweerkazerne in Ruurlo om te oefenen. De brandweerveteraan is afgezwaaid: zijn brandweerperiode in het Achterhoekse dorp is voorbij.

21 maart