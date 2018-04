Twee vijfde van Berkellandse raad bestaat nu uit vrouwen, dat zijn er 11 van de 27

BORCULO - Het vrouwelijke aandeel in het bestuur van de Achterhoekse gemeenten neemt toe. Dat geldt ook voor Berkelland, waar 40 procent van de raadsleden nu vrouw is. In zes gemeenten stijgt het aantal vrouwelijke raadsleden - alleen in Bronckhorst en Oost Gelre blijft het gelijk.

In Berkelland bestaat de nieuwe gemeenteraad nu voor iets meer dan twee vijfde uit vrouwen. Dit betekent dat 11 vrouwen zijn aangetreden op het pluche aan de Borculose Marktstraat.

Het meest in het oog springt de fractie van Gemeentebelangen, die nu vijf leden telt. Daarvan zijn er liefst vier vrouwen: Anjo Bosman, Erika Ordelman, Ingrid van Dijk en Joke Pot-Klumper. Het CDA levert drie vrouwelijke raadsleden met Patricia Hoytink-Roubos, Marian Bolscher-ter Woerds en Martine Pelle-Tenhagen. D66 houdt twee vrouwen: Jolanda Kuipers -Berfelo en Jacqueline Bussink. Voor de PvdA heeft Betsy Wormgoor zitting genomen in de nieuwe raad. Bij GroenLinks is Andra Eisink-Weg aangetreden.

In de vorige raad van Berkelland hadden zeven vrouwen zitting. Daarvan zijn nu Joke Hubert en Josien Wannink (VVD) vertrokken.

Overigens kan de situatie nog veranderen, want Patricia Hoytink is een van de wethouderskandidaten voor het CDA. Daarnaast maakte Joke Pot namens Gemeentebelangen deel uit van het college. Ook voor haar bestaat de kans dat ze terugkeert als wethouder wanneer GB opnieuw meedoet aan de coalitie.

Doetinchem

In Doetinchem is dat vrouwelijke aandeel met 42 procent het hoogst in de streek. In Oost Gelre heeft een met voorkeurstemmen gekozen kandidaat van lokale partij OOG zich deze week teruggetrokken. De 28-jarige Marlou Spekschoor haalde met 280 stemmen een kwart van de kiesdeler. Zij stond achtste op de kandidatenlijst, maar op de derde plaats bij de stemmen die op kandidaten van OOG werden uitgebracht.

Spekschoor aanvaardt het raadslidmaatschap niet, omdat ze er niet op had gerekend via voorkeurstemmen in de raad te komen. Haar plaats wordt nu door een man ingenomen. Daardoor blijft het vrouwelijke aandeel in Oost Gelre voorlopig gelijk met nog geen 20 procent.

Wijzigen

Overigens kan dat vrouwelijke aandeel in alle gemeenteraden de komende maanden nog weer wijzigen. Als er wethouders worden benoemd kan de raad namelijk weer van samenstelling veranderen.