Vals geld in horeca Borculo en Neede, drie mensen opgepakt

Nieuwscon­su­ment woest over nepnieuws Nicolette van Dam

5 juli Mediaconsumenten hebben geen goed woord over voor het door presentatrice Nicolette van Dam verzonnen verhaal over een goudjakhals in Ruurlo. Het nepbericht bleek een stunt om mensen te waarschuwen voor teken. Maar die actie schiet bij onze lezers in het verkeerde keelgat, zo blijkt uit een massaal ingevulde poll op deze website.