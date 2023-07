Van beiaardklanken tot tropische klanken en cocktails: 5 Achterhoekse uittips

met video Jongeren vluchten voor politie, dorp in rep en roer door ‘De Hunt’: ‘Een agent had me bijna te pakken’

Politiewagens met gillende sirenes, agenten op de motor, te voet en op de fiets en overal ‘mannen’ in witte pakken. Het doorgaans zo rustige Steenderen is dinsdag in rep en roer. Gelukkig voor de verontruste bewoners is het slechts een spel. De Hunt.