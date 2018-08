Van gele zak naar oranje bak in Berkelland

Afgelopen voorjaar is de invoering van de container met oranje deksel voor Berkelland nog uitgesteld. Dit om uit te zoeken of geautomatiseerd scheiden van afval bij de verwerker inmiddels efficiënter zou zijn. Volgens wethouder Anjo Bosman hebben Twence en Suez geen nascheidingsinstallatie en zijn ze ook niet van plan die in te voeren. Scheiden 'aan de bron' (bij mensen thuis) is dus handiger. Daarom stelt het college de raad voor om alsnog een container in te voeren.

Keuze

Inwoners krijgen een brief over de nieuwe containers. Ze kunnen kiezen voor een PMD-bak van 240 of 140 liter. Bewoners van appartementen waar geen plek is voor een PMD-container, kunnen ook in de toekomst zakken gebruiken. Het is de bedoeling dat de containers vanaf 1 november worden bezorgd.