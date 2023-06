Vandaag lekker weer in Berkelland

LEZERSREACTIES Lezers over duur drankje op het terras: ‘Ik terras niet meer’

Een biertje, cola of een koffie op het terras is steeds duurder. Horecaondernemers zeggen niet anders te kunnen dan de prijzen verhogen door gestegen kosten en vrezen dat klanten een keer afhaken. Die angst lijkt niet onterecht, gezien reacties van lezers. ‘Waarom moet je op een terras zitten? Je kunt ook lekker in je eigen achtertuin zitten.’