Vandalen slaan toe in Ruurlo: hakenkruis op rolluik, auto’s ondergespoten met verf

Burgemees­ter Berkelland boos na beeldvor­ming over boete kringloop­win­kel: ‘Na tal van waarschu­win­gen houdt het op’

,,Ik maak me boos dat het beeld ontstaat dat wij na één overtreding direct beboeten. Dat beeld is niet juist’’, aldus Joost van Oostrum, burgemeester van de gemeente Berkelland. De burgemeester reageert op het rumoer in Ruurlo van de afgelopen dagen. Vooral op social media ontstond veel boosheid over de boete van 5000 euro die was opgelegd aan een kringloopwinkel die tegen de regels in openging.

10 januari