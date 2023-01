Verdwaalde vuurpijl zorgt voor grote schuurbrand in Rekken

Leven zoontje van Bastiaan en Karolien uit Enschede hing aan zijden draadje: ‘Mama, je moet niet huilen’

ENSCHEDE - Het leek een wonder, afgelopen oktober. Dex Elders deed mee aan een sponsorloop tegen kinderkanker. Vier jaar daarvoor stonden zijn ouders voor de keus: dwarslaesie of dood. „Voor iedereen is ie bijzonder, voor hemzelf is ie gewoon Dex”, zo kijkt vader Bastiaan terug.

