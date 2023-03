Vergrijzende ‘vrienden’ geven het na 75 jaar op, maar de Mallumse Molen blijft draaien

Het is geen kwestie van ‘ontvriend’ zijn, maar Stichting Vrienden van de Mallumse Molen is niet meer. Zaterdag hield de vriendenclub zijn - laatste - donateursmiddag in het Muldershuis. Jawel, ooit het huis van de molenaar van de er tegenover gelegen Mallumse Molen.

Voorzitter Hans Pelle van Stichting Vrienden van de Mallumse Molen repte vorig jaar al over het scenario van steeds minder en steeds grijzere vrienden: voor jongeren is het gezamenlijk sponsoren van de in 1748 gebouwde watermolen geen vanzelfsprekendheid. Afgelopen weekend voegde het stichtingsbestuur samen met de donateurs de daad bij het woord en hield een opheffingsbijeenkomst.

Sinds 1948 was de Vriendenkring van de Mallumse Molen actief; in 2011 werd de club een stichting. Doelstelling van de stichting was ‘het financieel en materieel ondersteunen van de niet-subsidiabele aanvragen ten behoeve van de Mallumse Molen en het Muldershuis met bijbehorend terrein en bijgebouwen'.

De Mallumse Molen is dan ook een uniek object. Al in 1424 was er een watermolen op deze plek. Ook het Muldershuis is al eeuwen oud. Op een steenworp afstand lag ooit ook de Hof te Mallem: een havezate die met omringende gebouwen leengoed vormde van de Heerlijkheid Borculo. De plek van de havezate is nu een omgracht eiland met daarop een labyrint. ‘Mallum’ had wel wat van een ministaatje aan de Berkel: het was de facto onafhankelijk van Eibergen, het dorp aan de andere kant van de Berkel op nog geen kilometer afstand.

Tegoed over naar andere stichting

Wat de doelstelling betreft is het werk van de ‘vrienden’ geslaagd: zowel de Mallumse Molen als het Muldershuis liggen er pico bello bij. Dat de stichting er nu mee stopt, heeft vooral te maken met de krimp van het aantal donateurs. Ook nieuwe enthousiaste bestuursleden vinden lukt niet. Gezamenlijk brengen de donateurs jaarlijks ook maar een relatief laag bedrag bijeen. Bovendien: er is nóg een stichting die zich beijvert voor de instandhouding van de watermolen: Stichting Eibergse Molens (SEM). Die laatste zet zich behalve voor het monumentale ‘ensemble’ in de buurtschap Mallum ook in voor behoud van de Piepermolen in Rekken.

Vrijwilligers houden molens draaiend

Zowel de Mallumse Molen als de Piepermolen in Rekken zijn ‘levende’ monumenten in de zin dat vrijwillige molenaars de molens laten draaien. Door de molens in gebruik te houden, worden ze optimaal ‘fit’ gehouden.

Stichting Vrienden van de Mallumse Molen stopt ermee, Stichting Eibergse Molens gaat door. Wat nog bij de ‘vrienden’ in kas zat, gaat naar de rekening van SEM en wordt ook in de toekomst ingezet voor Het Muldershuis en de Mallumse Molen, aldus het bestuur van Vrienden van de Mallumse Molen.