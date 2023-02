Verkiezingen voor het waterschap komen eraan, Vrienden van de Berkel is al jaren een vaste waarde: ‘Wij luisteren naar de inwoners’

Meer dan de helft van alle kantoorge­bou­wen in Lochem voldoet niet aan verplicht energiela­bel

Bijna twee derde van alle kantoorgebouwen in de gemeente Lochem voldoet nog niet aan de nieuwe, strengere energie-eis. Kantoren moeten sinds 1 januari van dit jaar minimaal energielabel C hebben of beter. Pandeigenaren die daar niet aan voldoen, kunnen in de problemen komen. Zelfs sluiting van het pand is dan een optie.

6 februari