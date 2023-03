Verkiezingen waren uitputtingsslag, projectleider Berkelland gefrustreerd: ‘Op deze manier ben ik er klaar mee’

Na de filmopna­mes volgt de slopersha­mer voor café Halfweg in Voor-Bel­trum

Was het vorig jaar nog een wild plan dat in drie maanden gerealiseerd werd, de tweede aflevering van het muziektheater in Beltrum heeft een meer gedegen voorbereiding. Op de valreep werd café Halfweg in Voor-Beltrum gebruikt als filmlocatie. Zaterdag begint de verbouwing.