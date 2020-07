Verplaatsen laatste rommelmarkt geeft Vrouwen van Nu Ruurlo jaartje extra in zoektocht naar opvolgers

Want de huidige zevenkoppige rommelmarktcommissie wil ermee stoppen en heeft nog geen opvolgers gevonden. De ‘afscheidsmarkt’ is verplaatst naar volgend jaar. Dat kán misschien de redding betekenen, hoopt commissielid Jo Sprukkelhorst. In de geest van ‘ieder nadeel heeft z’n voordeel’. ,,Want we hebben nu een jaar extra om opvolgers te vinden.’’