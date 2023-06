Vier gewonden door flinke frontale botsing in Winterswijk

Chaotische aftrap overleg windmolens Buurse: ‘Geen hond wil die dingen’

In een broeierige sfeer is donderdagavond in Buurse een rommelige aftrap gegeven voor het meedenken van de inwoners over windenergie en het beoogde windmolenpark aan de Oude Buurserdijk. Door het dorp aan de hand te nemen wil de gemeente Haaksbergen de voorwaarden vaststellen. Maar het oproer klinkt. „U lult maar wat.”