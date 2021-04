Vier lintjes dwarrelen neer in Ruurlo, één gedecoreerde mag zich ‘Ridder’ noemen

LINTJESREGEN 2021Vier Ruurloërs werden vanochtend verrast door een belletje van Joost van Oostrum, de burgemeester van Berkelland. Zij hoorden dat ze een Koninklijke onderscheiding krijgen voor hun verdiensten voor de samenleving. De vier krijgen hun lintje donderdag of vrijdag opgespeld in het gemeentehuis in Borculo, waar Van Oostrum de gedecoreerden één voor één ontvangt. We stellen de gelukkigen aan u voor.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Wilfried Zieverink (56 jaar, Ruurlo)

Zet zich al sinds 1979 in voor de klootschietsport. In het bestuur van Klootschieters Vereniging ’t Broek bijvoorbeeld, waar hij nu secretaris is. Zieverink is ook in diverse functies actief bij de Achterhoekse Klootschieters Federatie en bestuurslid bij de Nederlandse Klootschiet Bond (NKB). Namens de NKB is hij lid van de internationaal overkoepelende organisatie International Bowling Association.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Rinus Dijkman (67 jaar, Ruurlo)

Is politiek actief. Dijkman was bij CDA Ruurlo secretaris en voorzitter en bij de gemeente Ruurlo raadslid, wethouder en loco-burgemeester. Ook was hij voorzitter en penningmeester van CDA Berkelland. Dijkman zet zich daarnaast in voor Tafeltje Dekje Ruurlo als penningmeester en voor de Gereformeerde Kerk Ruurlo-Barchem/Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem (diverse functies).

Peter van der Heij (75 jaar, Ruurlo)

Vooral actief in de kerkelijke gemeenschap en de kunstsector. Van der Heij was bij de Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem voorzitter van de Kerkenraad, initiatiefnemer van het herdenkingsboekje over de sluiting van kerkgebouw ‘De Hoeksteen’, organisator ‘Open Kerk’ bij de opening van de verbouwde Dorpskerk en oprichter van het Vleugelfonds. Bij KunstKring Ruurlo vervulde hij meerdere functies.

Gerrit Laarman (65 jaar, Ruurlo)

Is betrokken bij Buurtvereniging Borculoseweg in Ruurlo als vrijwilliger en voorzitter. Zette zich ook in voor de Hervormde Kerk Ruurlo als jeugdouderling. Laarman speelt een grote rol bij de Ruurlose Pluimvee- en Konijnenfokkers Vereniging ‘Nieuw Leven’ als bestuurslid, voorzitter en vertegenwoordiger Bondsorgaan. Daarnaast was hij voorzitter van de Stichting Reurlse Pompdagen en bestuurslid bij de Ruurlose Sport Federatie.

Hieronder vind je een overzicht van gedecoreerden in andere gemeenten in Oost-Nederland.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier onze meest bekeken video’s van dit moment:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.