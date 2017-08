Voedselbank Oost-Achterhoek: Berkelland laat allerarmsten in de kou staan

Ondanks de stijgende kosten van de afgelopen jaren heeft de Voedselbank nooit bij de gemeenten aangeklopt voor extra financiering. Via fondsen en giften van organisaties en particulieren wist de Voedselbank altijd zelfstandig het hoofd boven water te houden.

Penningmeester Dries Siderius: ,,Het is zuur dat we als voedselbank de afgelopen jaren sober hebben geleefd om de gemeente niet te belasten en nu voor een schamel bedrag nul op het rekest krijgen. Het getuigt van weinig betrokkenheid bij ons werk dat de gemeente niet in gesprek met ons wilde gaan. De gemeente Berkelland laat de allerarmsten hiermee in de kou staan.’’