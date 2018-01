Voetbalclub Ruurlo dringt aan op naleving alcoholregels

St. Joris in Borculo is 'excellente school'

19 januari Basisschool St. Joris in Borculo mag zich vanaf maandag 22 januari een ‘excellente school’ noemen. Volgens de Inspectie van het Onderwijs, die deze predikaten uitgeeft, is op Daltonschool St. Joris sprake van een 'prettig, rustig pedagogisch klimaat in en om de school'.