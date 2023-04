Voetbalsters AZSV houden hoop

Met foto's Eend met spijker in kop ontsnapt aan de dood in Ootmarsum: ‘Als iemand dit bewust heeft gedaan...’

Is deze eend per toeval op een spijker gedoken? Of is het een geval van misselijkmakende dierenmishandeling? Alles wijst op het laatste. Toen een nietsvermoedende wandelaar in Ootmarsum vrijdagochtend een eend met een spijker in haar kop zag lopen, gingen alle alarmbellen af.