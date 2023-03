Voetbalsters AZSV pakken op valreep punt in topper tegen Berkum

Alarmerend tekort aan forensisch artsen brengt Twentse strafzaken in gevaar: ‘Bij zedenzaken moet je snel sporen veilig stellen’

Na moord, zelfdoding of verkrachting is het belangrijk dat een forensisch arts snel z’n werk kan doen. Maar in Twente bestaat een groot tekort aan deze specialisten. Strafzaken komen daardoor in gevaar, zegt GGD Twente. De zorgen zijn groot. „We zijn al enkele keren dicht bij een code zwart geweest.”