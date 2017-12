Volop vertier op Reurlse Winterdag

N825: Van snelste naar slimste weg tussen Geesteren en Lochem

13 december De snelste is de weg al. De Nettelhorsterweg/N825 biedt tussen Borculo en Lochem een stuk van acht kilometer kaarsrechte weg, waarop menig snelheidsrecord is gevestigd. Het is al een tijdje geleden dat de politie er heeft 'geklokt'. Die geringere pakkans moedigt volgens aanwonenden sommige passanten aan het gaspedaal diep in te trappen.