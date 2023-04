Voor Auassar houdt het op na 18 jaar betaald voetbal: ‘Ik kijk naar wat mij brandstof geeft’

Werd Aaltense ‘dokter van het verzet’ aangezien voor ‘German soldier’ of is hij tóch vermoord door de SS?

Wie bracht de Aaltense huisarts Johannes der Weduwen op 23 januari 1945 om in de buurt van Apeldoorn? Gebeurde dat door geschut van een geallieerde jachtbommenwerper? Of hadden twee SS’ers, met wie hij onderweg was, hierin de hand?