Voorjaarswandeling door natuurschoon Ruurlo

Sprankje hoop voor 16 ‘gedupeerde’ huisartsen in de Achterhoek: ‘We tekenen contract bij Zilveren Kruis’

De zestien huisartsen in de Achterhoek die zich gedupeerd voelen vanwege een noodgedwongen wissel van zorgverzekeraar, tekenen een contract bij Zilveren Kruis. ,,We hopen dat Menzis ons nog ergens tegemoet komt’’, aldus Anne Roelofsen. Ze is huisarts in Lochem en spreekt namens zichzelf en haar collega’s.

26 januari