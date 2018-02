Voormalige Willibrordusschool in Ruurlo open voor meer partijen

De Kunstkring Ruurlo heeft zijn oog laten vallen op het leegstaande pand aan de Stationsstraat, zo is al langer bekend. Het huidige onderkomen in het Kulturhus is te klein. De Willibrordusschool is veel groter en biedt de Kunstkring volop ruimte voor onder meer workshops, exposities en concerten. De school is echter op dit moment te groot voor de Kunstkring, die aan circa zes van negen lokalen voldoende zou hebben. Idee is nu om de voormalige school ook voor andere instellingen en doeleinden beschikbaar te stellen, geeft voorzitter Barbara Bodegom van de Kunstkring aan. Als voorbeeld noemt zij een bridgeclub, dansschool of welzijnsactiviteiten.