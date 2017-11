Vrijwilliger moet mantelzorger ontlasten in Berkelland

Medewerkers in de thuiszorg en van gespecialiseerde zorgteams in Berkelland zien nu regelmatig mantelzorgers die overbelast zijn, stelt de gemeente Berkelland. Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden. In sommige gevallen kunnen mantelzorgers hun zorgtaken niet overdragen aan anderen, omdat bijvoorbeeld hun sociale netwerk beperkt is. De inzet van vrijwilligers, via het project vervangende mantelzorg Berkelland, moet daarvoor een oplossing zijn