Wandelvierdaagse Neede en Eibergen: hopen op deelnemersaantallen van voor corona

COLUMN Sluiten basis­school Noordijk zorgt voor tranen: ‘Het hart wordt uit het dorp gerukt’

Tranen deze week op het schoolplein van de B. Tormijnschool in Noordijk. De kleine dorpsschool moet na de zomervakantie sluiten. Veertien leerlingen? Dat is te weinig, dat snapt iedereen. Toch doet het zeer. Want het sociale hart wordt uit het dorp gesneden.