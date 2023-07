Was explosie in Eibergen aanslag met vuurwerkbom? Bewoners flat ongerust na grote brand

Het was een enorme explosie in de parkeerkelder die de boerderijflat in Eibergen op vrijdagavond 17 februari op z’n grondvesten deed schudden. Door de daaropvolgende vuurzee en giftige rookwolken moesten alle bewoners van de 30 appartementen in het complex geëvacueerd worden. Bewoners en getuigen die het eerst ter plaatse waren spraken tegenover deze krant van een enorme knal waarna de brand uitbrak.

Beelden van bewakingscamera

In opgedoken videobeelden van een zogenaamde RING doorbell, een videocamera in een deurbel, van één van de huizen in de omgeving is de explosie in de parkeerkelder te zien en te horen. Of liever gezegd twee explosies: eerst een kleine knal en daarna een enorme dreun. „Dat wijst op het gebruik van een vuurwerkbom. Het is typisch voor een zogenoemde shell, een mortierbom. Zoek maar op internet. Deze zware vuurwerkbommen worden de laatste tijd veel gebruikt bij wraakacties in het criminele circuit en drugshandel. Er is zelfs een hele muur weg geknald”, aldus één van de bewoners.