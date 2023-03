Wéér rijdt een auto het huis van Gerrit en Mirjam binnen: ‘In de woonkamer gaan we nooit meer zitten’

'Ooit was Twente zwart. Dus waarom luisteren we naar Marga Bult en niet naar Tina Turner?’

Nou. Dat weten we dan ook weer. De oorspronkelijke bewoners van Twente waren zwart. Geeft helemaal niks. Zwart is oké. Zwart is goed. Zwart is lekker. Al heb ik wel een aantal vragen. Hoe zijn we met die swingende genetische informatie in hemelsnaam bij de boerendansers beland?